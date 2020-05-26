Ты мразь нацистская! – эмоциональная реакция Сольовьева на скандальное интервью Гордона (видео)

Политика
Родион Власов0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Стало известно о том, что скандальный ведущий росТВ Владимир Соловьев весьма жестко отреагировал на нашумевшее интервью Гордона с пророссийскими деятелями в лице Поклонской и Гиркина.

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев. Фото — Nbnews.com.ua

Часть тематического видео пропагандистской программы было опубликовано в YouTube, передает «НБН».

«Те действия, на которые рассчитывает Дмитрий Гордон – это полная чушь. Это равносильно тому, если бы главный пропагандист нацистской Германии Юлиус Штрейхер позвонил бы во время ВОВ Юлию Левитану, дабы взять у него интервью. Гордон, ты – наследник Штрейхера!», — сообщил Соловьев в начале.

Известно, что Дмитрий Гордон высказал желание совместно с оппонентом записать интервью. Однако этому не суждено было сбыться. Соловьёв, узнав о скандальном интервью, буквально набросился с оскорблениями на журналиста. Не обошлось и без пары «ласковых» слов со стороны пропагандиста.

«Мы – наследники Левитана. А ты мразь нацистская, наследник Штрейхера. Никогда не надейся, что я дам тебе интервью», — подытожил Соловьев.

Напомним, Россия может начать новую войну против Украины – в США раскрыли новые планы Кремля.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

На 2019 год запланировано более 120 тыс. проверок бизнеса

Дмитрий Климов

В НАБУ объяснили, почему открыли дело против Омеляна

Дмитрий Климов

Ирина Геращенко больше не будет заниматься переговорами в Минске

Христина Качоровська

Добавить комментарий