Ты мразь нацистская! – эмоциональная реакция Сольовьева на скандальное интервью Гордона (видео)

Стало известно о том, что скандальный ведущий росТВ Владимир Соловьев весьма жестко отреагировал на нашумевшее интервью Гордона с пророссийскими деятелями в лице Поклонской и Гиркина.

Часть тематического видео пропагандистской программы было опубликовано в YouTube, передает «НБН».

«Те действия, на которые рассчитывает Дмитрий Гордон – это полная чушь. Это равносильно тому, если бы главный пропагандист нацистской Германии Юлиус Штрейхер позвонил бы во время ВОВ Юлию Левитану, дабы взять у него интервью. Гордон, ты – наследник Штрейхера!», — сообщил Соловьев в начале.

Известно, что Дмитрий Гордон высказал желание совместно с оппонентом записать интервью. Однако этому не суждено было сбыться. Соловьёв, узнав о скандальном интервью, буквально набросился с оскорблениями на журналиста. Не обошлось и без пары «ласковых» слов со стороны пропагандиста.

«Мы – наследники Левитана. А ты мразь нацистская, наследник Штрейхера. Никогда не надейся, что я дам тебе интервью», — подытожил Соловьев.

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