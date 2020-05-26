Зеленский как приговор Трампу: Кремль может оказаться в выигрыше

Зеленский перед выборами президента грозился стать приговором Порошенко, а может стать приговором для Трампа.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на glavred.info.

Украинских политолог и социолог Виктор Небоженко напомнил о том, как Владимир Зеленский во время дебатов в ходе президентской гонки заявил сгоряча президенту-олигарху Петру Порошенко: «Я Ваш приговор».

Что-то подобное произошло недавно и с президентом США Дональдом Трампом, который сказал буквально следующее: «Я наихудшее, что могло случиться с Россией».

Ну о том, чем закончились угрозы нашего президента уже известно – ничем. Видимо Зеленский уже смирился с судьбой. «Порохоботы» и «слуги народа» одинаково голосуют в Раде, а порошенковские журналисты издеваются с пресс-конференции Зеленского.

А вот то, что раскрутка дела Байдена в Украине может стать приговором не для Порошенко, а для Трампа, остается под вопросом. В этой ситуации точно выиграет Порошенко и Кремль.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, на сколько увеличатся пенсии в Украине с 1 июля 2020 года.