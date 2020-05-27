Экс-канцлер Германии Шредер унизил украинского посла в ФРГ: в МИД Украины не замедлили с ответом

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал украинского посла в Германии Андрея Мельника «карликом из Украины». В МИД Украины не замедлили с ответом экс-канцлеру Германии. Заместитель руководителя МИД Украины Василий Боднар заявил, что поступок Шредера очень подлый, а главное низкий.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-страничку Василия Боднара.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер позволил себе оскорбить украинского посла в Германии Андрея Мельника. Он назвал украинского дипломата «каким-то карликом из Украины». Это был ответ Шредера, на пари по Крыму, которое предложил Мельник. Украинский дипломат заявил, что Крым непременно вернется под юрисдикцию Украины и Шредер станет свидетелем этого события.

В МИД Украины отреагировали на острую полемику между политиками и заступились за украинского дипломата. Представитель МИД Украины Боднар считает, что Шредер поступил очень подло и низко. Боднар также предостерегает других европейский политиков, которые лоббируют в Европе интересы Кремля:

«Не водитесь с российскими деньгами», — написал заместитель главы МИД Украины.

Таким образом, в МИД Украины намекнули, что Шредер имеет связи с Россией и лоббирует ее интересы в Европе.

А что касается украинского дипломата в Германии, то, по словам заместителя Кулебы, «Андрея Мельника в обиду не дадут».

Дуже підленько і низько як для екс-Канцлера Німеччини, але як кажуть, "з ким поведешся, від того й наберешся".Цей… Gepostet von Vasyl Bodnar am Mittwoch, 27. Mai 2020

Как известно, Мельник ранее критиковал Шредера за, то что, он поддерживает Россию. Ведь немецкий политик считает, что с РФ нужно снять санкции. По словам Шредера, Крым уже никогда не вернется под юрисдикцию Украины.

Стоить отметить, что на пари по Крыму ранее отреагировала и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Она назвала полемику между Шредером и Мельником «позором украинской дипломатии».

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