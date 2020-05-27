«Слуги народа» хотят изменить закон об украинском языке — Разумков

Спикер украинского парламента уверен, что закон требует изменений, но в пропрезидентской фракции пока нет единой позиции по этому вопросу.

Об этом Дмитрий Разумков поведал в интервью изданию «Главком«, пишет «НБН«.

Как отметил глава ВР, проблемы с языковым законом точно есть. В частности, они касаются квот в теле и радио эфирах. По словам Разумкова, в Украине живут люди разных национальностей и нужно учитывать интересы их всех:

«А политики хотят «заработать баллы» на вопросе о языке и не только. Если бы такого желания не было, мы бы избежали многих проблем».

Политик отметил, что он полностью согласен с тем, что языковой закон надо менять, но уточнил, что на ближайших заседаниях парламента этот вопрос рассматривать не будут:

«В «Слуге народа» есть такие, кто напролом защищает украинский язык и есть такие, кто имеет совершенно противоположную позицию. Но я думаю, что большинство нардепов будут придерживаться центристской позиции».

При этом, что именно он имеет в виду под «центристской позицией» Разумков не уточнил.

Напомним, ранее мы писали, что Нацсовет обеспокоен низким соблюдением языковых квот на телеканалах.