Все гораздо хуже: источник в Кремле сообщил, как упал рейтинг Путина среди россиян

Согласно неофициальной закрытой статистике, рейтинг президента России Владимира Путина упал до 15%.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Такие данные обнародовал российский телеграм-канал «Кремлевский мамковед», ссылаясь на собственные источники в Федеральной службе охраны. Согласно закрытой социологии российскому президенту и его политике не доверяют более 75% россиян, а среди молодежи недоверие возросло до 90%.

Кроме того, согласно опубликованной информации, в России растут протестные настроения среди активной части россиян. Готовность к протестам находится на самом высоком уровне за последние 20 лет.

Как отмечают авторы публикации, именно боязнь протестов вынудила власти России начать выплачивать хоть какие-то деньги, для поддержания обедневшего населения в период карантина.

Большинство российских политологов так же считают, что официальная статистика лжет, уровень поддержки действующего президента Путина реально находится на уровне не выше 15%.

Ранее сообщалось о том, что у Путина во время совещания сдали нервы, и он сорвался.