Кремль использует Ермака в игре против Украины — Пионтковский

Российский оппозиционер Андрей Пионтковский уверен, что записи разговора Порошенко-Байдена — это дело рук Кремля, чтобы подорвать отношения между США и Украиной. А главную роль в появлении записей сыграл именно глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом Пионтковский заявил в комментарии «Обозревателю«, пишет «НБН«.

«Цель Кремля понять не сложно: они хотят сломить политическое единство США и сделать своеобразный подарок Трампу — компромат на его главного конкурента Джо Байдена».

Российский политик отметил, что без помощи украинской власти данная провокация Кремля не могла состояться:

«Эти записи были в Офисе президента. Я знаю точно, со своих источников, что Деркачу их передал лично Ермак. А Ермак — это агент Москвы, с псевдонимом «Козырь»».

Правда, вся эта «гениальная задумка» Кремля полностью провалилась:

«Но то, как она произошла, характеризует украинскую власть не в самом выгодном свете. Я имею в виду Зеленского, Ермака и Коломойского».

Напомним, ранее мы писали, что скандал с «пленками Деркача» ударил по Байдену и Порошенко.