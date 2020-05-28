Крым не выдерживает давления РФ: глава полуострова озвучил свои требования Кремлю

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил свое крайнее недовольством указаниями, которые ему диктует РФ. Главной причиной его недовольства стали невыполнимые требования Роспотребнадзора связанные с курортами. Аксенов озвучил руководству РФ свои требования.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Аксенова.

Аксенов требует полной отмены принудительного тестирования на коронавирус для туристов и обслуживающего персонала в Крыму. Далее он требует отменить превращение курортного объекта в обсерватор в случае, если даже у отдыхающих или персонала выявят коронавирус. И последнее, что требует Аксенов – это отмена ответственности за несоблюдение дистанции между людьми. Глава Крыма уверяет, что требования руководства РФ в нынешнем виде невозможно выполнить и их нужно изменить в соответствии с его предложениями.

Глава Крыма отметил, что после своего заявления ждет «ответа федерального центра». Он призвал людей, которые заинтересованы в курортном бизнесе, обнародовать и другие факты невыполнимых требований властей РФ.

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