Пока не отменят санкции обстрелы на Донбассе не прекратятся — Россия начала шантажировать Совбез ООН

Олег Николенко, пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН сообщил, что на последнем заседании Совбеза ООН делегация Российской Федерации практически начали шантажировать организацию, поднимая тему военных конфликтов в мире, в частности — в Украине.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на страницу Олега Николенко в Facebook.

В соцсети он обнародовал часть обращения делегации и отметил, что до этого РФ просила отменить санкции, ссылаясь на пандемию коронавируса:

«Этот момент, когда делегация Российской Федерации на заседании Совета безопасности ООН открыто говорит о защите мирных людей в вооруженных конфликтах… По их словам, пока не будут отменены санкции, ждать прекращения обстрелов не стоит».

Николенко подчеркнул, что такие заявления РФ полностью объясняют, почему продолжаются войны в Украине, Сирии, Ливии и других странах, где РФ проявляет себя как участник конфликта:

«Но мы прекрасно понимаем, что даже если отменить санкции, теоретически, то это не остановит России. Они всегда отыщут повод для агрессии на территории чужих стран».

Напомним, ранее мы писали, что Украина подает в трибунал ООН документы против РФ.