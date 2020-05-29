Отмена режима боевой готовности в «ЛНР»: Киеву предложили новые условия

Самопровозглашенная «ЛНР» поставила Киеву новое условие для отмены режима боевой готовности. От Украинских властей требуют принятия ряда дополнительным мер, которые поспособствуют обеспечению прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Ультиматум «ЛНР» в ходе минских переговоров озвучил представитель Луганска Владислав Дейнего. «ЛНР» оказалось на шаг впереди «ДНР» с инициативой принятия нового пакета мер для прекращения огня. Законные власти Украины пока не дали своего согласия на ультиматум.

Стоит отметить, что войска «ЛНР» приведены в боевую готовность 19 мая. Причиной напряжения были названы мощные обстрелы на линии фронта.

Параллельно с этим заявлением, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич резко раскритиковал ряд стран Европы, Великобританию и США. Он заявил, что именно эти государства виновны в обострении ситуации на Донбассе. Лукашевич считает, что помощь Киеву и ВСУ лишь делает ситуацию более опасной.

Напомним, как сообщалось ранее, судьба ОРДЛО после возврата в Украину: Зеленский обнародовал важные планы.