Полиция должна защищать, а не пытать: фракция «Голос» требует уволить Авакова и Клименко

В политсиле считают, что главы МВД и Национальной полиции Украины не могут занимать свои должности после преступления, совершенного полицейскими в Кагарлыке. Как известно, здесь двое правоохранителей, прямо в полицейском участке, несколько часов насиловали и избивали женщину-свидетеля.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу «Голоса«.

Во фракции считают, что руководители МВД и Нацполиции должны обязательно ответить за преступление своих подчиненных в Кагарлыке. В политсиле отмечают, что это уже не первое громкое преступление, которое совершено правоохранителями, но ни разу ещё виновные полицейские не понесли справедливого наказания:

«Событий в Кагарлыке могло и не быть, если бы ранее справедливо наказали виновных полицейских за события в Кривом Озере, в детском приюте «Світанок» и за убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Но нынешняя система больше заботится о палачах в погонах, чем о своих гражданах».

Во фракции считают, что монобольшинтсво парламента, в лице «Слуги народа», должно признать полный провал реформы полиции и начать её перезапуск. А для этого на руководящих должностях нужны «новые умы и сердца»:

«Умалчивать сейчас — это стать участником преступления и взять на себя ответственность за всё, что творит полиция сегодня».

Поэтому, подытожили во фракции, главы МВД и Нацполиции должны ответить за то, что произошло. Аваков и Клименко не смогли и не смогут реформировать правоохранительную систему:

«Общество нуждается в полиции которая будет защищать, а не пытать».

Напомним, ранее мы писали, уйдет ли Аваков в отставку из-за событий в Кагарлыке.