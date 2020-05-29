В следующем году пройдут досрочные выборы президента Украины — Березовец

Политолог Тарас Березовец, ссылаясь на свои источники сообщает, что уже весной 2021 года в Украине пройдут досрочные президентские выборы.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Тараса Березовца.

«Уже два мои источника утверждают, что Медведчук готовится к покупке телеканалов Пинчука. Началась подготовка к досрочным выборам президента Украины. По данным моих источников, они пройдут весной 2021 года. Что же, посмотрим».

Напомним, ранее Березовец рассказал, что ждет Украину после появления «пленок Деркача».