Враг не пройдет – Пушилин послал неожиданное сообщение Трампу
На странице Twitter главы «ДНР» Дениса Пушилина появилось неожиданное сообщение в поддержку президента США Дональда Трампа. Пушилин одобрил борьбу президента Америки с социальной сетью Twitter и отметил, что в «ДНР» рассмотрят вопрос ограничения этой социальной сети.
Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Twitter Пушилина.
Стоит отметить, что ранее страница Пушилина была взломана и лишь недавно ее восстановили. После восстановления страницы Пушилин первым делом выразил благодарность главе Российской Федерации Владимиру Путину за оказанную помощь.
«Доступ к аккаунту восстановлен. Хочу поблагодарить Кремль за оказание важной помощи», — написал Пушилин.
Далее глава «ДНР» подчеркнул факт своей солидарности с борьбой Трампа против Twitter.
«Я открыто поддерживаю позицию Дональда Трампа в плане правил конфиденциальности в социальной сети Twitter. Мы займемся рассмотрением темы ограничения доступа к этой социальной сети в «ДНР». Враг не пройдет!», — заявил Пушилин.
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