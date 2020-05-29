Враг не пройдет – Пушилин послал неожиданное сообщение Трампу

Политика
Родион Власов0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

На странице Twitter главы «ДНР» Дениса Пушилина появилось неожиданное сообщение в поддержку президента США Дональда Трампа. Пушилин одобрил борьбу президента Америки с социальной сетью Twitter и отметил, что в «ДНР» рассмотрят вопрос ограничения этой социальной сети.

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — denis-pushilin.ru

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Twitter Пушилина.

Стоит отметить, что ранее страница Пушилина была взломана и лишь недавно ее восстановили. После восстановления страницы Пушилин первым делом выразил благодарность главе Российской Федерации Владимиру Путину за оказанную помощь.

«Доступ к аккаунту восстановлен. Хочу поблагодарить Кремль за оказание важной помощи», — написал Пушилин.

Далее глава «ДНР» подчеркнул факт своей солидарности с борьбой Трампа против Twitter.

«Я открыто поддерживаю позицию Дональда Трампа в плане правил конфиденциальности в социальной сети Twitter. Мы займемся рассмотрением темы ограничения доступа к этой социальной сети в «ДНР». Враг не пройдет!», — заявил Пушилин.

Напомним, как сообщалось ранее, Черновол готова к бою: новые провокационные фото активистки.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Британия призвала Россию освободить Балуха и Сенцова

Дмитрий Климов

Россия пытается сделать украинские моря своими — Климкин

Дмитрий Климов

Венгрия и Россия объединились против Украины: Спикер Госдумы РФ выступил с новым заявлением

Христина Качоровська

Добавить комментарий