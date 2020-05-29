Враг не пройдет – Пушилин послал неожиданное сообщение Трампу

На странице Twitter главы «ДНР» Дениса Пушилина появилось неожиданное сообщение в поддержку президента США Дональда Трампа. Пушилин одобрил борьбу президента Америки с социальной сетью Twitter и отметил, что в «ДНР» рассмотрят вопрос ограничения этой социальной сети.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Twitter Пушилина.

Стоит отметить, что ранее страница Пушилина была взломана и лишь недавно ее восстановили. После восстановления страницы Пушилин первым делом выразил благодарность главе Российской Федерации Владимиру Путину за оказанную помощь.

«Доступ к аккаунту восстановлен. Хочу поблагодарить Кремль за оказание важной помощи», — написал Пушилин.

Далее глава «ДНР» подчеркнул факт своей солидарности с борьбой Трампа против Twitter.

«Я открыто поддерживаю позицию Дональда Трампа в плане правил конфиденциальности в социальной сети Twitter. Мы займемся рассмотрением темы ограничения доступа к этой социальной сети в «ДНР». Враг не пройдет!», — заявил Пушилин.

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