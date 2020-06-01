Не вмешивайте нас в свои выборы — Зеленский обратился к США из-за «пленок Порошенко»

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Глава государства рассказал, что сейчас Украина может похвастаться поддержкой как Демократов, так и Республиканцев. А если втянуть нашу страну в предвыборную компанию Байдена-Трампа — эта поддержка может исчезнуть.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — delo.ua

Об этом Владимир Зеленский поведал в интервью «The Telegraph«, пишет «НБН«.

Комментируя так называемые «пленки Порошенко», Зеленский сказал, что этот инцидент может негативно отразиться на Украине, вплоть до того, что мы потеряем двухпартийную поддержку от США:

«Зачем в который раз втягивать Украину скандал? Мы сейчас имеем двухпартийную поддержку и в Конгрессе США, и в Сенате. Украину поддерживает господин Трамп».

По словам Владимира Зеленского, для Украины эти записи «не являются приоритетом». В сложившейся ситуации важно не то, о чем разговаривали Байден и Порошенко, а то, кто смог прослушивать пятого президента Украины:

«Мне интересно лишь одно: как можно было вести записи в Администрации президента?».

Напомним, ранее мы писали, что Саакашвили прокомментировал появление «пленок Порошенко».


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