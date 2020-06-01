Резников предложил новый план по Донбассу: официальное заявление вице-премьера Украины

Политика
Родион Власов0
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Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников сообщил, что Запад в данный момент не может полноценно помочь противостоять российскому агрессору. Именно поэтому Резников сообщил, что необходимо создать новый план, сконцентрировавшись на Будапештском меморандуме.

Алексей Резников
Алексей Резников. Фото — Pravo.ua

Об этой информации сообщил сам Резников, передает «НБН» со ссылкой на «Реал».

«Кремль продемонстрировал эскалации гибридных действий против Запада. Против Украины и вообще войну устроил. Что можно сделать с учетом сегодняшней неспособности Запада остановить агрессию Кремля? Нужно пересмотреть Будапештский меморандум», — сообщил Резников в самом начале.

После этого он сообщил, что Америка или Британия не будут вводить своих военных, чтобы отбить российского агрессора. Он сообщил, что исходя из этого существуют два прогрессивных направления в рамках Будапешта.

«Прежде всего, нужно сделать так, чтобы Запад предоставил Украине передовую военно-техническую поддержку. Также нужно привлечь государство-агрессора к ответственности за свои преступления», — сообщил он следом.

В конце он сообщил, что обобщенно он говорит о финансировании украинской армии, а также юридической помощи стране в международных судах.

«К этому все были бы очень кстати дополнительные санкции. Однако эта компетенция относится к странам-участницам Будапештского договора», — подытожил он.

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