Резников предложил новый план по Донбассу: официальное заявление вице-премьера Украины

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников сообщил, что Запад в данный момент не может полноценно помочь противостоять российскому агрессору. Именно поэтому Резников сообщил, что необходимо создать новый план, сконцентрировавшись на Будапештском меморандуме.

Об этой информации сообщил сам Резников, передает «НБН» со ссылкой на «Реал».

«Кремль продемонстрировал эскалации гибридных действий против Запада. Против Украины и вообще войну устроил. Что можно сделать с учетом сегодняшней неспособности Запада остановить агрессию Кремля? Нужно пересмотреть Будапештский меморандум», — сообщил Резников в самом начале.

После этого он сообщил, что Америка или Британия не будут вводить своих военных, чтобы отбить российского агрессора. Он сообщил, что исходя из этого существуют два прогрессивных направления в рамках Будапешта.

«Прежде всего, нужно сделать так, чтобы Запад предоставил Украине передовую военно-техническую поддержку. Также нужно привлечь государство-агрессора к ответственности за свои преступления», — сообщил он следом.

В конце он сообщил, что обобщенно он говорит о финансировании украинской армии, а также юридической помощи стране в международных судах.

«К этому все были бы очень кстати дополнительные санкции. Однако эта компетенция относится к странам-участницам Будапештского договора», — подытожил он.

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