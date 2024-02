О том, какое мнение о победителе поединка Усик vs. Фьюри сложилось у бывшего чемпиона мира по боксу Амир Хана, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал YouTube-канала All Out Fighting.

Амир Хан полагает, что у «Цыганского короля» есть множество преимуществ перед Усиком, хотя он и не исключает, что украинец в состоянии доставить немалое количество проблем, впрочем, соотечественник Фьюри все же ставит на своего коллегу, и, как оказалось, близкого друга:

Фьюри и Усик… Я всегда отдавал предпочтение своему другу Тайсону… Безусловно, все склоняются к победе Тайсона. Но, как я говорил, Усик может принести много проблем своим стилем. Он очень неортодоксальный боец, по нему очень трудно попасть.

