О том, какое недовольство высказал известный британский боксер Тони Белью касательно наложения штрафных санкций в 10 млн долларов либо на Усика, либо на Фьюри, в зависимости от виновника переноса поединка, пишет «НБН», ссылаясь на YouTube-канал iFL TV.

По словам Белью, вышеуказанное предложение саудитов является достаточно сомнительным решением, так как никто из спортсменов не застрахован от получения травм во время подготовки к решающему бою.

Соотечественник Фьюри акцентировал:

Это никому не принесет пользы, потому что оба — на пике [формы]. Единственное, что меня волнует сейчас, если это случится снова. Я знаю, что предусмотрен штраф, и это просто безумие, потому что никто не будет виноват, если он [Фьюри] просто получит рассечение снова… Я просто не понимаю, но это бокс, ничто не перестает меня удивлять в этом сумасшедшем бизнесе.

Ранее мы писали о том, что американец, отправлявший Фьюри в нокдаун, сделал неожиданную ставку на исход боя британца с украинцем.