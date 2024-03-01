О том, какие неоднозначные воспоминания остались у хорватского супертяжеловеса Агрона Смакичи относительно того самого спарринга с Тайсоном Фьюри, пишет «НБН», ссылаясь на материал talkSPORT.

В частности, Смакичи утверждает — британец максимально пытался его спровоцировать своим неадекватными действиями, из-за чего хорват довольно интенсивно «завелся»: поначалу велся «хороший спарринг», но потом Фьюри решил «разжечь» агрессию провокациями и «грязными» высказываниями, ради того, чтобы партнер двигался активнее.

Хорват акцентировал:

После этого я выложился на 100%, и, к сожалению, получилась травма. Он кое-что начал говорить в мой адрес, а также хватал голову и тянул вниз.

Ранее мы писали о том, как бывший чемпион мира по боксу Хан высказывался об исходе боя Усика и Фьюри.