Авакова могут уволить лишь в одном случае — политолог Фесенко рассказал, смогут ли депутаты отправить в отставку главу МВД

Как отмечает Владимир Фесенко, всех, кто верит что депутаты смогут отправить Авакова в отставку, ждет большое разочарование.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.

«Хочу разочаровать всех, кто надеется на отставку Авакова после его отчета в Раде: скорее всего, её не будет. И, в первую очередь, потому что этого требуют фракции из оппозиции… А зачем делать такой подарок оппозиции?».

По словам Фесенко, если кто-то и может уволить Авакова, так это президент Владимир Зеленский:

«А то, что глава МВД должен выступить с отчетом перед нардепами, будет для него как холодный душем и неким «прочуханом» от парламента, чтобы он перестал «борзеть» и потерял чувство реальности».

Но то, что Аваков становится всё более токсичным для Зеленского и его команды — факт очевидный, пишет Фесенко, и в ОПУ уже должны искать замену нынешнему министру МВД:

«Когда это случиться? Думаю, самый оптимальный вариант — после осенних выборов, когда будет очередная замена Кабмина. И сделать это надо так, чтобы Аваков узнал о своем уходе в последний момент… Если такое вообще возможно».

Напомним, ранее мы писали, что в парламенте собирают подписи за отставку Авакова.