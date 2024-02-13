Фесенко считает, что угрозы Трампа в адрес Альянса – неудачный месседж НАТО о том, что в случае нападения на территорию организации, это будут ее проблемы, если члены блока не хотят тратить деньги на оборону.

Эксперт считает, что экс-глава США не намерен стимулировать вторжение россиян в европейские государства, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

В то же время союзники Штатов в Европе опасаются, что в случае прихода Трампа к власти Вашингтон перестанет быть надежным партнером и солидарность западного мира будет разрушена.

При этом аналитик напомнил, что бывший лидер американцев не всегда поступает так, как он говорит, однако это не исключает риски для европейских стран. Также политика Вашингтона в случае возвращения Трампа в президентское кресло будет зависеть от того, кто займет ключевые должности в его команде.

Как сообщалось, в Госдепе США Трампу напомнили о случае, когда государства Альянса встали на защиту Америки.