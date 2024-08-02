Фесенко в комментарии изданию «РБК-Украина» прокомментировал обмен заключенными между РФ, Республикой Беларусь с одной стороны и США и Германией с другой, который состоялся при посредничестве Анкары, информирует «НБН».

По словам эксперта, глава государства Реджеп Эрдоган в очередной раз показал себя эффективным посредником в переговорах с государством-террористом, поэтому его шансы стать посредником в будущих переговорах между Киевом и Москвой растут.

Политолог назвал Турцию уникальным государством, так как она имеет партнерские отношения и с Украиной, и с Российской Федерацией, которые находятся в состоянии войны.

Именно это дает Анкаре преимущество в вопросе посредничества, так как она является более нейтральной, чем, например, Пекин. Фесенко считает, что Китай – это «секундант» страны-агрессора, а не посредник.

Напомним, что в интервью представителям французских СМИ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что власти КНР могут заставить РФ закончить войну против нашей страны.