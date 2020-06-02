Этот нюанс РФ не учла в 2014 году: появилось новые фото серьезной проблемы в аннексированном Крыму

С каждым днем ситуация с дефицитом пресной воды на аннексированном полуострове Крым становится более острой. Об этом уже не скрывают российские информационные агентства.

Об этом сообщает «Диалог», сославшись на российское агентство «РИА Новости», передает НБН.

По информации гидрометеорологов аннексированного Крыма, на полуострове стремительно уменьшаются запасы пресной воды. Кроме того, специалисты сообщают, что усугубляет проблему засуха и отсутствие дождей.

Осадков, по информации гидрометеорологов, за последнее время выпало на 80% меньше нормы. Из-за отсутствия дождей не пополняются водные запасы рек и водохранилищ полуострова.

Из-за этого российские информационные агентства начали бить тревогу. По их данным, на полуострове сейчас в 2,3 раза меньше запасов пресной воды, чем в мае-июне 2019 года.

Кроме того, российские СМИ активно обвиняют представителей украинской власти в том, что они, отказываются возобновлять водоснабжение в Крым. Российские информационные агентства цитируют главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которые, напомним, заявляли, что Украина возобновит водоснабжение Крыма после деоккупации полуострова.

Российское агентство «РИА Новости» поделилось новыми фото заметно обмелевшего Симферопольского водохранилища.

Ранее мы сообщали, что Поклонская бьет тревогу из-за ситуации в аннексированном Крыму.