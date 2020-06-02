«Правый сектор» объявил о всеобщей мобилизации: бойцов приводят в полную боевую готовность (Видео)

В связи с последними угрозами со стороны российских оккупационных войск и обострения ситуации на Донбассе, «Правый сектор» заявил о всеобщей мобилизации и приведении своих подразделений в полную боевую готовность.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Это связано с обострением ситуации на передовой и заявлениями главарей недореспублик о приведении так называемых армий «Л/ДНР» в полную боевую готовность.

«1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС объявляет мобилизацию», — сказано в сообщении «Правого сектора».

По словам журналиста Юрия Бутусова, это подразделение — наиболее мотивированное и самое мощное среди других добровольческих отрядов.

Бутусов подчеркнул, что гордится дружбой с его бойцами, и обратил внимание на необходимость волонтерской поддержки воинов, без которой самоотверженно служить Родине очень трудно.

Сообщение «Правого сектора».

Ранее сообщалось об обострении ситуации на Донбассе.