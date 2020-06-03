Говорить об отставке Авакова можно, если будет кандидат на его место — Ирина Верещук

Народная избранница от «Слуги народа» считает, что если фракция «Голос» хочет отставки главы МВД, то сперва должна предоставить претендента на этот пост.

Об этом Ирина Верещук рассказала представителям СМИ в кулуарах парламента, пишет «НБН«.

«Если оппозиционные фракции возьмут на себя ответственность и предложат кандидата, которого мы поддержим — я готова голосовать за нового министра, Если «Голос» так хочет отправить в отставку Авакова — пусть предложит ему замену».

Верещук добавила, что в то время, когда в стране идет война, вопрос отставки главы МВД — это вопрос национальной безопасности.

Напомним, ранее мы писали, что в ВР начали собирать подписи за отставку Авакова.