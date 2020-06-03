Говорить об отставке Авакова можно, если будет кандидат на его место — Ирина Верещук

Политика
Христина Качоровська0
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Народная избранница от «Слуги народа» считает, что если фракция «Голос» хочет отставки главы МВД, то сперва должна предоставить претендента на этот пост.

Ирина Верещук
Ирина Верещук. Фото — galinfo.com.ua

Об этом Ирина Верещук рассказала представителям СМИ в кулуарах парламента, пишет «НБН«.

«Если оппозиционные фракции возьмут на себя ответственность и предложат кандидата, которого мы поддержим — я готова голосовать за нового министра, Если «Голос» так хочет отправить в отставку Авакова — пусть предложит ему замену».

Верещук добавила, что в то время, когда в стране идет война, вопрос отставки главы МВД — это вопрос национальной безопасности.

Напомним, ранее мы писали, что в ВР начали собирать подписи за отставку Авакова.


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