О том, что создание совместной системы таможенно-пограничного контроля поспособствует доверительным отношениям между Украиной и Польшей в тематике транзита зерна, пишет «НБН», ссылаясь на заявление вице-премьер-министра и главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Исходя из слов Верещук, формирование вышеописанного совместного контроля, включая и отслеживание провоза зерна, даст возможность четко увидеть, — «что, в каком количестве и куда направляется». В частности, данный процесс станет происходить прозрачнее и понятнее, что решит существующие разногласия.

Вице-премьер добавила, что процедура обмена данными между таможнями Польши и Украины, касательно количества агропродукции, и по какой стоимости она едет, исключит любые проблемные вопросы.

Следует отметить, что замглавы Министерств инфраструктуры Украины и Польши Сергей Деркач и Павел Ганцаж уже успели обсудить вопрос, касающийся подписания договоренностей по совместному таможенному и пограничному контролю.

Ранее мы писали о том, что посол Польши отвечал, будет ли его страна «мотивировать» украинских беженцев к возвращению домой.