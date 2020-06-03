Он объявил мне войну – Гиркин рассказал о влиятельном человеке из РФ, который организовал против него травлю

Политика
Ольга Гергелюк0
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Террорист, бывший командир НВФ так называемой «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что в России ему объявили «войну». По словам Гиркина, после скандального интервью с известным журналистом Дмитрием Гордоном, в социальных сетях и на телеканале «Царьград» началась настоящая «травля» против него.

Игорь Гиркин
Игорь Гиркин. Фото — news.tut.by

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA». 

Бывший командир подразделений НВФ, террорист Игорь Гиркин в своих социальных сетях пишет, что после интервью с Дмитрием Гордоном ему объявили в Россию «войну». Кроме того, боевик даже знает, кто стоит за атаками против него в информационном пространстве РФ. По его словам, это российский олигарх Константин Малофеев, который известный тем, что финансирует российский телеканал «Царьград». Как раз на этом телеканале Гиркину и объявили «войну».

«Насколько я понял, Константин Малофеев объявил мне войну, сделав «Царьград» рупором по оглашению всякой драни на меня, которую можно найти или придумать», — пишет Гиркин.

По словам боевика, причина информационных атак может скрываться в том, что когда-то он сотрудничал с бывшим помощником Путина Владиславом Сурковым. А после скандального интервью с Дмитрием Гордоном, по словам Гиркина, началась настоящая «травля». В своем интервью Гордону, террорист, как известно, раскритиковал  президента РФ Владимира Путина и бывшего куратора по Донбассу в Кремле Владислава Суркова.

Стоить отметить, что российский олигарх Константин Малофеев, известный тем, что является сторонником незаконных республик на Донбассе. А в 2014 году, он финансировал оккупацию украинского Донбасса.

Российский олигарх Константин Малофеев. Фото — gazeta.ru

Ранее мы сообщали, что Ермак рассказал о том, что категорически не устраивает Украину в переговорном процессе по Донбассу. 

 

 

 


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