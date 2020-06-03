Урегулирование конфликта на Донбассе: Ермак рассказал о том, что категорически не устраивает Украину

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не устраивает то, что переговоры по Донбассу в рамках Минска продвигаются очень медленно.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «ЛИГА. Новости».

Андрей Ермак заявил, что Украину, по его словам, «категорически не устраивает» то, что переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе в рамках Минска, продвигаются очень медленно. Из-за этого, по словам руководителя ОП, переговоры по поводу очередных обменов пленными зашли в тупик.

По словам господина Ермака, все дело даже не в пандемии коронавируса, из-за которой, стороны должны вести переговоры в режиме видеоконференции. По словам главы ОП, главная причина того, что переговоры зашли в тупик – это невыполнение Россией парижского коммюнике.

«Нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности нормандского саммита в Париже о допуске Красного Креста на оккупированные территории в места, где содержат заложников», — заявил Ермак.

Кроме того, руководитель ОП акцентировал внимание на еще одном важном нюансе. По его словам, Россия не прекращает обстрелы позиций ВСУ на Донбассе.

Ермак отметил, что все эти вопросы, он вместе с главою МИД Украины Дмитрием Кулебою, поднимал в Берлине во время переговоров с главою МИД Германии Хайко Маасом.

Ранее мы сообщали, что Пушилин резко отреагировал на заявление Ермака по Донбассу.