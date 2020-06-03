Перестановка в Кабмине: Шмыгаль поддерживает кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры и предлагает уволить Пристайко

Политика
Христина Качоровська0

Глава украинского Кабинета министров уже внес в Верховную раду постановления о новых назначениях в правительстве.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото — mind.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт украинского парламента.

Так, Денис Шмыгаль предлагает, чтобы свободное место министра культуры занял нардеп от «Слуги народа» и экс-директор «1+1» Александр Ткаченко.

Главой министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, которое только создали, Шмыгаль видит Романа Абрамовского. На данный момент Абрамовский занимает должность замглавы Минэкоэнерго.

Отдельным постановлением премьер просит уволить Вадима Пристайко с поста вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. На его место предлагают поставить Ольгу Стефанишину.

Что же касается Пристайко, то его, как пишут в некоторых СМИ, хотят сделать послом Украины в Великобритании.

Напомним, ранее мы писали, что Шмыгаль встретился с представителями Всеукраинского совета церквей.


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