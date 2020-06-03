«Пленки Деркача»: ГБР ждет Порошенко на допросе

Госбюро расследований в очередной раз вызвало пятого президента Украины к себе на допрос. На сей раз ведомство хочет услышать показания Порошенко по поводу так называемых «пленок Деркача».

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Как видно из повестки, Госбюрорасследований ждет Петра Порошенко на допросе уже на следующей неделе, 10 июня. В ведомство Порошенко должен прибыть в 11 часов.

Отмечается, что пятого президента ждут на допросе в статусе свидетеля в деле No 6220000000000456. Следователи ГБР хотят узнать, при каких обстоятельствах был записан разговор президента Украины с чиновником другой страны.

Напомним, ранее Зеленский обратился к США из-за «пленок Деркача».