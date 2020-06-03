После переговоров с РФ и США: Волох сравнил дипломатический вес Кулебы и Пристайко

Известный политический аналитик Карл Волох сравнил дипломатический вес бывшего главы МИД Украины Вадима Пристайко и нынешнего руководителя министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы. Волох отметил, что позиция нынешнего руководителя МИД Украины является более взвешенной.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Политический аналитик Карл Волох считает, что бывший руководитель МИД Украины Вадим Пристайко за время работы в правительстве успел «нанести ущерб своему политическому имиджу». По словам аналитика, когда министерством иностранных дел Украины руководил Пристайко, то Киев на переговорах в Минске по Донбассу, косвенно дал понять представителям РФ, что готов пойти на некоторые уступки. Как раз это, считает Волох, и скомпрометировало дипломата.

А вот, что касается нынешнего главного украинского дипломата Дмитрия Кулебы, то он, по словам эксперта, «совершает гораздо меньше дипломатических промахов», чем Пристайко.

«Нынешний министр иностранных дел, в отличие от предыдущего, особенно не скомпрометирован», — заявил эксперт.

По словам политического аналитика, к таким выводам он пришел после того, как сравнил переговоры двух дипломатов с РФ и США.

Но, несмотря на то, что Кулеба «совершает меньше дипломатических промахов», по словам Волоха, сейчас Запад крайне недоволен политикой Киева. По словам эксперта, США и страны Запада пристально следят за событиями, которые развиваются в Украине. Особенно, по словам аналитика, Запад следит за конфликтом между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

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