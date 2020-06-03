После переговоров с РФ и США: Волох сравнил дипломатический вес Кулебы и Пристайко

Политика
Ольга Гергелюк0
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Известный политический аналитик Карл Волох сравнил дипломатический вес бывшего главы МИД Украины Вадима Пристайко и нынешнего руководителя министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы. Волох отметил, что позиция нынешнего руководителя МИД Украины является более взвешенной.

Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко
Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко. Фото — ukrinform.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA». 

Политический аналитик Карл Волох  считает, что бывший руководитель МИД Украины Вадим Пристайко за время работы в правительстве успел «нанести ущерб своему политическому имиджу». По словам аналитика, когда министерством иностранных дел Украины руководил Пристайко, то Киев на переговорах в Минске по Донбассу, косвенно дал понять представителям РФ, что готов пойти на некоторые уступки. Как раз это, считает Волох, и скомпрометировало дипломата.

А вот, что касается нынешнего главного украинского дипломата Дмитрия Кулебы, то он, по словам эксперта, «совершает гораздо меньше дипломатических промахов», чем Пристайко.

«Нынешний министр иностранных дел, в отличие от предыдущего, особенно не скомпрометирован», — заявил эксперт.

По словам политического аналитика, к таким выводам он пришел после того, как сравнил переговоры двух дипломатов с РФ и США.

Но, несмотря на то, что Кулеба «совершает меньше дипломатических промахов», по словам Волоха, сейчас Запад крайне недоволен политикой Киева. По словам эксперта,  США и страны Запада пристально следят за событиями, которые развиваются в Украине. Особенно, по словам аналитика, Запад следит за конфликтом между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Ранее мы сообщали, что Гиркин рассказал о человеке, который объявил ему войну. 

 

 

 

 

 


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