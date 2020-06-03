Тищенко официально заявил, что хочет быть мэром Киева

Одиозный депутат от фракции «Слуга нарлда» и бывший телеведущий отметил, что чувствует поддержку от жителей столицы и не может их подвести.

Об этом Николай Тищенко написал на своей странице в соцсети Facebook, пишет «НБН«.

Нардеп пишет, что киевляне и СМИ очень интересуется, будет ли он баллотироваться на пост мэра Киева. Чтобы больше не создавать слухов, Тищенко дал окончательный ответ:

«Я иду на праймериз «Слуги народа». Я чувствую поддержку от жителей Киева и не могу их подвести. Обращаюсь ко всем своим коллегам, кто также желает стать столичным главой: давайте предлагать конструктив. Верю, что на партийном праймериз мы сможем зародить новые идеи, которые поддержать киевляне».

Тищенко добавил, что не важно, кто победит на праймериз и будет представлять «Слугу народа» на выборах мэра Киева, ведь победить на выборах должны жители Киева, которые проголосуют за «слуг» на выборах в Киевсовет и на выборах мэра столицы.

Напомним, ранее мы писали, что Тищенко во время заседания парламента переписывался с Зеленским.