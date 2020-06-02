Никто не давал права – Пушилин резко отреагировал на заявление Ермака по Донбассу

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин прокомментировал одно из последних заявлений главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Ермак заявил, что Донбасс на переговорах с Киевом могут представлять только представители гражданского общества. Главарь террористов заявил, что Киев не может решать, кто будет представлять ОРДЛО на переговорах в Минске.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Как известно, сегодня, 2 июня глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО на переговорах в Минске. По словам руководителя Офиса президента, это должны быть люди, которые не имеют абсолютно никакого отношения к боевикам «Л/ДНР». По словам Ермака, это могут быть только представители гражданского общества.

На заявление главы ОП отреагировал «глава» так называемой «ДНР» Денис Пушилин. Главарь террористов считает, что Киев не вправе решать, кто должен представлять ОРДЛО на переговорах в Минске. По словам Пушилина, подобными высказываниями, Киев хочет завести переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе в тупик. По словам главаря непризнанной «республики», Киев занял «неконструктивную» позицию. Напоследок главарь «ДНР» возмущенно заявил:

«Никто не давал права причислять жителей Донбасса к террористической организации. Ни одна международная инстанция таковыми жителей «республики» не признала», — заявил Пушилин.

Напомним, ранее мы писали, что Ермак сообщил, кто может представить «Л/ДНР» на переговорном процессе.