Захарченко мог стать президентом Украины: «Штирлиц» показал скандальный казус сепаратистов

Украинский блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» рассказал в ироничной форме, как покойный главарь сепаратистов из «ДНР» чуть не стал украинским президентом. Возможно, это была преднамеренная провокация или же сепаратистские СМИ серьезно опечатались.

Об этой информации сообщил «Штирлиц» в своем Телеграм-канале, передает «НБН».

«Глава ДНР Александр Захарченко выиграет выборы на Украине. Но они должны пройти честно и в демократической обстановке», — сообщили сепаратистские СМИ, процитировав писателя Захара Прилепина.

По этому поводу в ироничной форме высказался боец ВСУ «Штирлиц», который умело подшутил над этими словами.

«Два года назад в этот день написал пост в Фейсбуке…Закер так и не дошел до Киева. Выборы не смог выиграть. Но зато опохмелился он знатно стекломоем», — сообщил Штефан.

Известно, что национал-большевик Прилепин довольно часто делает провокационные заявления даже в сторону российской власти. Неизвестно, почему сепаратисты из «Л/ДНР» решили сослаться именно на него. Однако, как можно заметить, по этому поводу в соцсетях шутят до сих пор.

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