В Раде инициируют отставку Кабмина: нардеп Геращенко выступила с официальным заявлением

Партия «Европейская солидарность» пришла к выводу о том, что Денис Шмыгаль и все его люди не справляются со своими обязанностями. Ирина Геращенко инициировала отставку Кабмина, и призвала своих коллег в ВРУ принять единогласно данное решение.

Об этой информации сообщила народный депутат Геращенко на своей страничке в «Фейсбуке», передает «НБН».

«Мы учли положение регламента, и решили направить тематическое письмо спикеру Верховной Рады. Дмитрий Разумков должен рассмотреть наше требование о немедленном предоставлении нам подписных листов для сбора подписей. В данный момент мы их не получили. Также мы призываем коллег из Верховной Рады к тому, чтобы они присоединились к нашим требованиям. Необходимо поставить подписи», — сообщила Геращенко.

Отже, « Європейська Солідарність» виступила з ініціативою відставки ВСЬОГО уряду Зеленського. Всіх міністрів, які несуть… Gepostet von Iryna Gerashchenko am Dienstag, 2. Juni 2020

От имени фракции парламентарий сообщила, что украинское правительство недееспособно. По ее словам, оно проваливается во всех сферах, и его необходимо заменить на более компетентное.

Мнения людей в соцсетях разделились по этому поводу. Некоторые в очередной раз напомнили Геращенко о заслугах команды Зеленского. Но были и те, кто полностью согласился со словами нардепа.

Напомним, эксперты сообщили, кто займет место Авакова: названо имя главного претендента.