Конфликт идет на спад: жители «ДНР» озадачены «режимом тишины»

Уже скоро «ДНР» может объявить полную отмену режима высшей боевой готовности. Местные паблики и журналистские сообщают новости, которые крайне удивляют мирное население неподконтрольного Донбасса. Ситуация выглядит неоднозначной.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Источник отмечает, что руководители ОРДО намерены вскоре публично заявить о курсе на «снижение уровня боевой готовности».

«Согласно информации подразделения «НМ» «ДНР» было дано негласное распоряжение подготовиться к «режиму тишины»», — пишут паблики.

Вместе с тем, местные жители отмечают, что нет никаких явных свидетельств тому, что агрессивная атмосфера пойдет на спад. Боевики все еще готовы наносить удары. Известно, что в данный момент военные действия продолжаются.

Стоит обратить внимание и на тот факт, что глава «ЛНР» Леонид Пасечник уже открыто заявил об отмене режима полной боевой готовности.

Напомним, как сообщалось ранее, техническая неполадка поставила Соловьева в очень неловкое положение: нервы пропагандиста не выдержали.