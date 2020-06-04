Путину напомнили о невыполнении обещаний, относительно Крыма и Донбасса (Видео)

Владимир Путин еще в 2008 году, выступая с докладом о стратегическом курсе развития Российской Федерации, заявлял о создании «самой привлекательной для жизни страны» и подчеркивал, что у России никогда не будет планов по захвату чужих территорий.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

12 лет назад президент России говорил о миролюбивой внешней политике.

«Для решения наших национальных задач нам нужна мирная, позитивная повестка международных отношений. Мы к этому будем стремиться. Подчеркну, мы не намерены что-либо у кого-либо отнимать: мы самодостаточная страна», – утверждал тогда Путин.

И вот в 2020 году все имеют возможность оценить ту цену его обещаний. А результат – почти полная утрата доверия российского народа.

Свою оценку обещаниям главы Кремля дают сами россияне в сетях.

«Он никого н обманул, единоросы так и живут…аплодисменты»; «Врал, вру и врать буду – главная скрепа путина»; «Это он пургу гонит, повезло с народом, одни лохи, 20 лет аплодировали ему, пока без штанов не остались».

Видео выступления главы Кремля в 2008 году.

Ранее сообщалось о катастрофе вселенского масштаба в России и ярости Путина.