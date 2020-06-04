СБУ открыла уголовное производство против Максима Степанова

Уголовное производство открыто по статье 113 УКУ, поведала нардеп от фракции «Голос» Александра Устинова. Именно она стали инициатором возбуждения дела против главы МОЗ.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook-страницу Устиновой.

«Сегодня с помощью суда удалось вынудить СБУ открыть уголовное дело против министра здравоохранения. Дело возбуждено по ст. 113 УКУ — то есть, за диверсию против страны».

Как добавила Устинова, данная статья предусматривает ответственность за «….. действия, направленные на специальное уничтожение людей……»:

«То число врачей, которые погибли пока в Минздраве воровали деньги выделенные на их защиту, это как раз таки диверсия против страны и против медиков, в том числе».

Нардеп отметила, что при прямом обращении к СБУ ей отказали в возбуждении дела в отношении Степанова, поэтому ей пришлось обратиться в суд.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении двум представителям российских спецслужб.