Суд разрешил силой доставить Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Госбюро расследований о принудительной доставке пятого президента на допрос.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Украинские новости«.

Согласно решению суда, если 10 июня Петр Порошенко снова пропустит допрос в Государственном бюро расследований, то представители ведомства смогут доставить его силой.

Как известно, ГБР обратилось с таким ходатайством в суд, так как пятый президент Украины не один раз игнорировал допросы в Госбюро.

Напомним, ранее мы писали, что ГБР ждет Порошенко на допросе 10 июня.