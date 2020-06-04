Суд разрешил силой доставить Порошенко на допрос в ГБР

Политика
Христина Качоровська0
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Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Госбюро расследований о принудительной доставке пятого президента на допрос.

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото — delo.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Украинские новости«.

Согласно решению суда, если 10 июня Петр Порошенко снова пропустит допрос в Государственном бюро расследований, то представители ведомства смогут доставить его силой.

Как известно, ГБР обратилось с таким ходатайством в суд, так как пятый президент Украины не один раз игнорировал допросы в Госбюро.

Напомним, ранее мы писали, что ГБР ждет Порошенко на допросе 10 июня.


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