В Кремле придумали новую «страшилку» для россиян: Виктор Небоженко об изменениях в российской пропаганде

Страшилки Кремля сменили тему и направление с Украины на США.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Америка в огне, во всех штатах протесты уже переросли в настоящее противостояние населения с властью. По словам политолога Виктора Небоженко, это радует Путина и его команду.

Как отметил Небоженко, пропагандисты Кремля сменили направление и временно перекинулись на Америку. Если раньше россиян пугали Украиной и бандеровцами, то сейчас стращают Соединенными Штатами.

При этом, если к Украине пропагандистский мир Кремля относился с презрением, все время подчеркивая, что она не может защищаться от агрессии России и подлости «брата-соседа» из-за предательства пророссийской политической элиты, то к США, в сегодняшней ситуации, наверное, будут относиться с снисходительной жалостью и тихо радоваться.

По мнению Небоженко, видимо в Кремле еще не поняли, что происходящие события в Штатах не являются гражданской войной, на что рассчитывают в Кремле. В США происходит начало Перестройки по-американски.

Примерно так со вспышками агрессии и ненависти начиналась Перестройка Горбачева (события в Фергане, Сумгаите, Баку, Тбилиси, Вильнюсе, Алма-Аты).

Наверное, Путин пока не чувствует, что Россия находится на пороге Перестройки-2, начало которой он положил, запустив свою конституционную реформу с одновременным чудовищным социально-экономическим кризисом.

Ранее сообщалось о том, что в России произошла катастрофа вселенского масштаба, Путин в ярости.