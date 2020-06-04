Встреча Зеленского и Путина: Ермак рассказал, когда состоится очередной нормандский саммит

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил мнение, что лидеры стран «нормандской четверки» соберутся за столом переговоров в 2020 году.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Цензор.НЕТ«.

Андрей Ермак не исключает, что в этом году лидеры стран «нормандской четверки» могут собраться, чтобы обсудить вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. По словам главы ОП, на этот раз встреча будет проходить не в Париже, а в Берлине.

Ермак также добавил, что переговорный процесс с РФ не поставлен на паузу, и на данный момент он продолжается.

Ранее мы сообщали, что Ермак заявил, что Украину не устраивает, то что переговоры в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе продвигаются очень медленно. Из-за этого, по словам Ермака, переговоры по поводу очередного обмена пленными зашли в тупик.