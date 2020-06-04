Вы играете с огнем — Олег Ляшко эмоционально обратился ко власти

Главный «радикал» Украины заявил, что власть должна изменить закон о госбюджете, а не закон о языке. Ведь из-за коронавирусного кризиса уже осенью многие украинцы столкнутся с финансовыми проблемами.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Олега Ляшко.

По мнению политика, сейчас нужно срочно поднимать пенсии, соцвыплаты и зарплаты для людей, ведь именно за такие изменения голосовали украинцы… А не за то, чтобы расколоть общество языковыми вопросами:

«Вот если у людей будут деньги в карманах — они скажут спасибо. А сейчас люди вышли из карантина, у них в карманах пусто… Близится осень, платить за коммуналку будет нечем. Такая политика приведет к тому, что люди вынесут эту власть на вилах, так что пусть не играют с огнем».

Напомним, ранее мы писали, что Олег Лящко устроил шоу возле ресторана «Велюр».