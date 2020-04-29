Шоу для доверчивых и наивных: Береза разоблачил фейк Олега Ляшко о «блокировке» ресторана «Велюр»

Утром 29 апреля в СМИ прошло сообщение о том, что Олег Ляшко с соратниками «забаррикадировал» ресторан народного депутата Николая Тищенко «Велюр» в центре Киева якобы за нарушение карантина.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Бывший нардеп опубликовал даже видео на своей странице в соцсети с кирпичными блоками и монтажной пеной и надписью на заграждении «Карантин».

Спустя несколько часов к «Велюру» наведался Борислав Береза (также бывший народный депутат) и увидел, что блоки действительно установили, но не у входа в ресторан, а перекрыли ими летнюю террасу, а само заведение, как работало, так и работает.

«Специально подъехал к ресторану «Велюр» и выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли … вход на летнюю террасу, который и так был закрыт. А вход в ресторан работает. И все остальное тоже. Откуда знаю? Мне местные жители об этом сообщили. Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете», — сообщил политик.

Сам Олег Ляшко пока не прокомментировал инцидент.

Ранее сообщалось о том, что для профилактики коронавируса нет ничего проще этого способа.