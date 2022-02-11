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Так лидер Радикальной партии Олег Ляшко отреагировал на законопроект об увеличении рентной платы на добычу газа в Украине, предложенный нардепом.

По словам политика, Гетманцева явно готовят российские спецслужбы на должность министра финансов в марионеточном правительстве Украины, которое будет подконтрольно России.

«Я уверен, его антиукраинские инициативы абсолютно продуманы. До депутатства и попадания в Зе-команду Гетманцев восемь лет был помощником регионала и резидента российской разведки в Украине Владимира Сивковича», — подчеркнул Ляшко.

Как известно, Сивкович в настоящее время скрывается в России и, по данным британской разведки, как раз и занимается формированием марионеточного правительства Украины.

«Я считаю, что все законодательные инициативы Гетманцева направлены на зависимость от Кремля и должны быть расследованы СБУ по статье «государственная измена», — констатировал Олег Ляшко.

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