Минский процесс зашел в тупик: Россия не хочет вести переговоры, пока Украине не примет особый статус Донбасса

Источник сообщает, что после того, как Украина отказалась от идеи создавать Консультативный совет с ОРДЛО, Дмитрий Козак перестал разговаривать с Андреем Ермаком.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

По данным инсайдера, на данный момент минские переговоры полностью зашли в тупик. Сторона России на отрез отказывается говорить об изменениях Минских договоренностей, пока Украины не внесет в Конституцию закон об Особом статусе Донбасса:

«Как только Украина отказалась от консультативного совета с ОРДЛО, Козак перестал общаться с Ермаком. Украина хочет, чтобы на Донбассе полностью придерживались режима тишины, и чтобы прошел обмен по формуле «всех на всех», как это было принято на Нормандском саммите в Париже. После выполнения этих пунктов Украина готова выполнять другие… А это уже не устраивает Россию, ведь Кремль не может контролировать обстрелы на Донбассе».

Напомним, ранее мы писали, что в ОПУ просят Зеленского позвонить Путину по поводу минского процесса.