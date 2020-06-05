Может быть сюрприз – Арахамия заявил, что кандидатом от «Слуги народа» на мэра Киева может быть женщина

Кандидатом на пост мэра Киева от президентской партии «Слуга народа» может быть женщина. Такое интригующее заявление сделал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Вот только имя вероятной кандидатки представитель «Слуг» решил не называть.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Цензор. НЕТ».

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия решил внести немного интриги в предстоящие выборы мэра Киева. По его словам, от партии «Слуги народа» за этот ответственный пост может побороться женщина. Вот только имя политика, Арахамия решил не называть.

«Может быть сюрприз, который мы не хотим афишировать, потому что пока нет механизма праймериз», — заявил народный избранник.

Политик опасается, что после того, как будет озвучено имя кандидатки на должность мэра Киева, против нее в информационном пространстве, по словам Арахамии, «могут пойти потоки «грязи»».

Кроме того, политик отметил, тот факт, что за всю историю Украины Киев еще никогда не возглавляла женщина.

Как известно, ранее в СМИ появлялась информация о том, что за должность мэра Киева хотят побороться народные депутаты от «Слуги народа» — Николай Тищенко, Александр Качура, Александр Дубинский и Александр Ткаченко, который на днях возглавил министерство культуры Украины.

Напомним, что местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. А вот проведение выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, сейчас под вопросом. Ранее Давид Арахамия заявлял, что Украина не сможет провести честные и демократические выборы на территории ОРДЛО, пока не установит контроль над границей. Без этого условия, по словам Арахамии, говорить о выборах на Донбассе нет смысла.

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