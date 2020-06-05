Олег Сенцов поддерживает отставку Авакова

Бывший полит заключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов отметил, что вся власть Украины совершает множество ошибок.

Об этом Олег Сенцов написал у себя в Facebook, пишет «НБН«.

По словам Сенцова, чтобы прокомментировать все ошибки нынешней власти, придется писать комментарии и днем, и ночью:

«Я не являюсь хейтером Зеленского… Но я всё же надеюсь, что президент услышит общество и начнет двигаться в правильном направлении. Начнет делать обещанные реформы, из-за которых его и выбрали на пост главы государства… Но мои надежды всё больше разбиваются с каждым днем и каждой бездеятельностью власти».

Далее украинский режиссер «проехался» по деятельности МВД, где в последнее время случается всё больше резонансных событий:

«Кто-то может подумать, что события в Кагарлыке, Броварах, Одессе — это исключения из правил. Кто-то верит, что подозреваемые по делу Шеремета действительно виновны. Кто-то думает, что коррупция в рядах МВД не является системной. Кто-то считает, что благодаря бессменному министру в стране мир и покой».

Но вместе с этим, пишет Сенцов, вряд ли найдется человек, который признает успешной реформу полиции. А провал реформы — это отставка министра:

«Аваков должен уйти. Народ уже сделал свой выбор. Они должны бояться нас больше, чем одного мощного министра».

Напомним, ранее мы писали, что Венедиктова против отставки Авакова.