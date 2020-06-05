Порошенко призвал Зеленского действовать: обращение экс-президента разошлось в соцсетях (видео)

Политика
Родион Власов0
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Бывший украинский лидер в несколько вызывающей форме решил обратиться к президенту Украины. Он не только обвинил Кабмин в том, что тот развалил экономику Украины, но и призвал народных депутатов выразить вотум недоверия правительству.

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото — 5.UA

Об этой информации рассказал Петр Порошенко на своем YouTube-канале, передает «НБН».

Отмечается, что Порошенко обвинил Кабмин, а также Зеленского в развале украинской экономике. Более того, после этого он во время обсуждения программы действий правительства, когда состоялось заседание ВРУ.

«Хочу напомнить о мае 2019 года. Тогда Владимир Зеленский получил от нашей команды государство с экономическим ростом в 45%. В казне имелось достаточно денег. В декабре мы увидели, что правительство решилось на создание комитета спасения промышленности от себя же. Экономика теперь опустошена. Призываем ради спасения рабочих мест и защиты людей к действиям. Мы должны приступить к определению тех областей, где больше всего нуждаются в нашей поддержке», — сообщил Порошенко.

Напомним, на росТВ сообщили, когда Россия захватит Украину: Багдасоров назвал точные сроки.


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