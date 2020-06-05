Рада без Олега Ляшко — как село без церкви: одиозный политик готов вернуться в парламент

Олег Ляшко заявил о намерении баллотироваться на досрочных выборах в ВР, которые пройдут в 208 округе Черниговской области. Ранее нардепом от данного округа был Валерий Давиденко, который не так давно погиб при загадочных обстоятельствах.

Своими амбициями Ляшко поделился в эфире телеканала «Украина 24», пишет «НБН«.

«Когда разу после смерти Давиденко начали говорить о выборах… Ну это вообще аморально… пусть хоть 9 дней пройдет… Да, у меня с Давиденко были сложные отношения, но он был мощным политиком и много сделал для Черниговской области».

Ляшко также напомнил, что в 2012 году он уже выдвигал свою кандидатуру на выборах и смог легко победить:

«Это был феноменальный успех, один из лучших результатов по Украине… После этого два раз подряд на 208 округе побеждал Давиденко… Но у меня там огромная поддержка, за меня голосовали на президентских и парламентских выборах. Мы этот округ никому не отдадим. Я буду здесь баллотироваться и обязательно выиграю».

Главный «радикал» страны добавил, что многие украинцы хотят видеть в стенах парламента:

«Рада без Ляшко — это как село без церкви. Но заметьте, как парламент тянет с назначением выборов… Они специально это делают, потому что бояться проигрыша».

Напомним, ранее мы писали, что Олег Ляшко эмоционально обратился ко власти.