Террористы «ДНР» пропиарились на детях: вызывающие заявления Пушилина и Макарова

Политика
Родион Власов0
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В так называемой «ДНР» активно эксплуатируют любые случаи позлословить против законных властей Украины и ВСУ. В Международный день невинных детей террористы отличились экспрессивными заявлениями.

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — glavred.info

Об этом сообщает ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Среди тех, кто решил воспользоваться днем защиты детей себе на руку оказались самопровозглашенный глава «ДНР» Денис Пушилин и «руководитель общественной организации» «Молодая Республика» Кирилл Макаров. Они рьяно обвиняли Украину и ее воинов в многочисленных детских жертвах и обещали отомстить.

«В этот день я хочу обратиться к солдатам ВСУ – вы все злодеи и убийцы. Вы еще ответите за свои преступления против детей», — заявил Макаров.

В свою очередь Пушилин заявил, что из-за действий законной власти Украины пострадали сотни детей. Он призвал бороться за благополучие каждого ребенка.

«Злодеяния против детей не могут остаться без наказания. Мы привлечем всех виновных к ответственности. Украина является участником Конвенции ООН о правах ребенка. Киев обязан соблюдать нормы Конвенции и бороться за благополучие каждого ребенка независимо от города, в котором тот живет», — сказал Пушилин.

Напомним, как сообщалось ранее, ему позавидует Коломойский: СМИ назвали самого богатого нардепа Украины.


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