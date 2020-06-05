Террористы «ДНР» пропиарились на детях: вызывающие заявления Пушилина и Макарова

В так называемой «ДНР» активно эксплуатируют любые случаи позлословить против законных властей Украины и ВСУ. В Международный день невинных детей террористы отличились экспрессивными заявлениями.

Об этом сообщает ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Среди тех, кто решил воспользоваться днем защиты детей себе на руку оказались самопровозглашенный глава «ДНР» Денис Пушилин и «руководитель общественной организации» «Молодая Республика» Кирилл Макаров. Они рьяно обвиняли Украину и ее воинов в многочисленных детских жертвах и обещали отомстить.

«В этот день я хочу обратиться к солдатам ВСУ – вы все злодеи и убийцы. Вы еще ответите за свои преступления против детей», — заявил Макаров.

В свою очередь Пушилин заявил, что из-за действий законной власти Украины пострадали сотни детей. Он призвал бороться за благополучие каждого ребенка.

«Злодеяния против детей не могут остаться без наказания. Мы привлечем всех виновных к ответственности. Украина является участником Конвенции ООН о правах ребенка. Киев обязан соблюдать нормы Конвенции и бороться за благополучие каждого ребенка независимо от города, в котором тот живет», — сказал Пушилин.

Напомним, как сообщалось ранее, ему позавидует Коломойский: СМИ назвали самого богатого нардепа Украины.