Выборы мэра Киева: Кличко не хочет объединяться с «Европейской солидарностью»

Виталий Кличко отреагировал на заявление соратников Порошенко о том, чтобы баллотироваться на выборы мэра Киева от его партии.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook Виталия Кличко.

В «Европейской солидарности» предложили Кличко баллотироваться на выборы мэра Киева от их политсилы. Правда, действующий столичный глава ответил, что хочет принимать участие в выборах со своей партией:

«Узнал из СМИ что партия «Евросолидарность» готова выдвинуть меня как кандидата на мэра Киеве. Я благодарен за такое предложение, но… Я немало лет являюсь главой партии «УДАР» и на выборы пойду со своей политсилой».

При этом, отметил политик, он готов сотрудничать и с иными партиями, которые борются за демократическое будущее.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кличко на выборах мэра Киева готовы поддержать более 40% киевлян.