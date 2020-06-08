Мобилизация в «ДНР»: пропагандист РФ рассказал подробности кровавого плана Пушилина

Известный пропагандист из Российской Федерации Александр Сладков опубликовал видео «сборов добровольцев-резервистов ДНР». Это действо проводил нашумевший в «ДНР» батальон «Восток».

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Ютуб-канал Сладкова.

Сладков рассказал, что в сборах кроме инструкторов участвовало немногим более сотни человек, но с начала боевых действий на Донбассе в батальоне «Восток» побывало уже более 8000 человек и многие якобы готовы вновь вернуться к боевым действиям.

«Я разговаривал с предводителем республики Денисом Пушилиным примерно десять дней назад. Тогда он мне сказал, что объявлять серьезную мобилизацию еще рано. Он просчитал где и сколько бойцов нужно будет добавить, когда ситуация накалится и нужно будет активно действовать. Другие подробности его плана пока рано разглашать, но подготовка идет полным ходом», — сказал Сладков.

Он добавил, что сейчас в батальоне «Восток» сочли за необходимое меньше привлекать к себе внимание. Это необходимо, чтобы сократить количество потерь, и общая численность бойцов держалась на высоком уровне.

Напомним, как сообщалось ранее, жители «ЛНР» выдвинули ультиматум Пасечнику: протестующие дали время до понедельника.